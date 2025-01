Decine di manifestanti si sono unite ai parenti degli ostaggi detenuti a Gaza per la protesta settimanale a Tel Aviv, in seguito all’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. L’attacco del 7 ottobre 2023, guidato da Hamas, nel sud di Israele ha ucciso circa 1.200 persone e ne ha lasciate prigioniere altre 250. Circa 100 ostaggi rimangono a Gaza. Israele ha risposto con un’offensiva che ha causato la morte di oltre 46.000 palestinesi, secondo le autorità sanitarie locali, che non fanno distinzione tra civili e militanti, ma affermano che donne e bambini rappresentano più della metà delle vittime.

