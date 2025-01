Il problema delle troppe persone sulla famosa scalinata a Manhattan, usata nella serie tv, hanno infastidito la proprietaria fino a chiedere una cancellata

State pensando di brindare a Carrie Bradshaw con un cosmopolitan mentre posate sui gradini della sua brownstone di Manhattan vista in ‘Sex and the City‘? Meglio ripensarci. La Commissione per la Conservazione dei Monumenti della città ha approvato martedì una richiesta per installare un cancello, dopo che Barbara Lorber, proprietaria dell’edificio dal 1978, ha lamentato “l’inesauribile interesse per la mia famosa scalinata“.

L’edificio di tre piani nel quartiere storico di Greenwich Village è stato usato per le riprese esterne dell’appartamento di Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker. “Ho sperato per letteralmente decenni che questa situazione si risolvesse,” ha dichiarato Lorber alla commissione durante un’appassionata testimonianza. “Ma a questo punto, penso che anche una persona testarda come me debba ammettere che questa situazione non finirà a breve”.

La scalinata è già delimitata da una catena con un cartello di “proprietà privata”. Tuttavia, un vicino ha raccontato alla commissione che la catena non è riuscita a scoraggiare i fan dello show, che continuano a creare disturbo nella zona. Gli otto membri della commissione hanno approvato all’unanimità la richiesta, un passo necessario in un quartiere storico come il West Village. L’architetto di Lorber collaborerà con lo staff della commissione per il design finale del cancello.

Cos’è ‘Sex and the City’

‘Sex and the City’ ha seguito le avventure e le relazioni di Carrie Bradshaw e delle sue tre amiche per sei stagioni a partire dal 1998. Nella serie, Carrie viveva nell’Upper East Side di Manhattan, che nella realtà è piuttosto distante in taxi dall’edificio usato per le riprese esterne. Lo show ha ispirato due film e la serie sequel ‘And Just Like That…’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata