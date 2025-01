Il Consiglio indù del Pakistan ha organizzato un matrimonio di massa a Karachi, dove domenica più di cento coppie si sono sposate. Secondo il responsabile Mukesh Kumar ogni anno sono oltre 125 le coppie che decidono di partecipare alle celebrazioni e il Consiglio si occupa di organizzare il trasporto a chi vive lontano e di fornire il necessario per la casa dei neosposi. Alcune coppie hanno visto l’evento come un’opportunità per evitare le grosse spese del matrimonio.

