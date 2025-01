Foto dall'archivio Ap

Sul fatto è stata avviata un'indagine, e al momento le cause sono in via di accertamento

E’ di almeno una quindicina di morti e oltre 60 feriti il bilancio di due esplosioni che hanno riguardato due stazioni di servizio e un vicino deposito di carburante ad Al Bayda, in Yemen. Lo si legge su siti locali che citano fonti ufficiali. Sul fatto è stata avviata un’indagine, e al momento le cause sono in via di accertamento.

