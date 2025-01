Recuperato dalla stiva di un aereo si sta riprendendo in uno zoo di Istanbul

Un cucciolo di gorilla salvato dalla stiva di un aereo si sta riprendendo in uno zoo di Istanbul, in Turchia, mentre i responsabili della fauna selvatica valutano la possibilità di restituirlo al suo habitat naturale e di affrontare il traffico illegale di animali nell’hub aereo della città. Il gorilla di cinque mesi è stato scoperto in una scatola su un volo della Turkish Airlines dalla Nigeria alla Thailandia il mese scorso. Nelle settimane successive al suo ritrovamento, Zeytin è ingrassato e mostra segni di ripresa.

