Almeno un morto e 8 feriti: soccorritori al lavoro tra le macerie

Almeno una persona è morta e altre otto sono rimaste ferite per il crollo di un condominio a Istanbul, in Turchia. Una videocamera di sorveglianza ha ripreso gli istanti in cui il palazzo è collassato. Il crollo ha rinnovato i timori sulla resistenza degli edifici in un’area soggetta a terremoti.

