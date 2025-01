Centinaia di volontari si sono radunati nei centri di donazione in tutta la California per aiutare le persone colpite dagli incendi. Una grande folla di persone si è ritrovata al centro donazioni realizzato all’ippodromo Santa Anita Park di Arcadia per dare supporto a coloro che stanno subendo le drammatiche conseguenze del devastante incendio Eaton, che ha bruciato oltre 7.000 case. I volontari hanno distribuito articoli di prima necessità, tra cui materiale igienico, acqua in bottiglia, cibo confezionato e vestiti. Un altro gruppo si è ritrovato anche al Pasadena Convention Center, dove la World Central Kitchen ha distribuito viveri alle vittime dei roghi.

