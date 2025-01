Quelli che sembrano piccoli tornado di fuoco sono stati avvistati mentre l’incendio di Palisades divampava nella San Fernando Valley in California. Il bilancio delle vittime dei roghi che stanno devastando da giorni Los Angeles è salito a 16. Oltre 153.000 cittadini hanno ricevuto l’ordine di evacuazione. Crescono rabbia e polemiche fra i residenti per la gestione delle fiamme, che hanno distrutto oltre 10mila edifici, causando danni per 150 miliardi. Il governatore Newsom ha ordinato un’indagine sulla carenza di acqua e invitato Trump, che lo ha accusato di cattiva gestione.

