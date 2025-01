Il presidente croato in carica Zoran Milanović ha espresso il suo voto nel ballottaggio delle elezioni presidenziali di domenica. Contrapposti proprio il presidente uscente Zoran Milanovic e il conservatore Dragan Primorac. A sostenere Milanovic, favorito dai pronostici, sono i partiti di opposizione, di centro e centrosinistra. Al primo turno dello scorso 29 dicembre, il presidente uscente aveva ottenuto il 49,1% dei voti, staccando di oltre trenta punti Primorac, uno scienziato forense che si era candidato senza successo alla presidenza in passato, e altri sei candidati. Le urne sono aperte fino alle 19. In totale sono tre milioni e 700mila le persone chiamate al voto.

