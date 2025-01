Arresto e rilascio lampo per la leader dell’opposizione in Venezuela, Maria Corina Machado, alla vigilia dell’insediamento alla presidenza di Nicolas Maduro, previsto per oggi. L’oppositrice, che era riapparsa in pubblico dopo mesi di clandestinità per partecipare a una grossa manifestazione di protesta ieri a Caracas, secondo i suoi collaboratori sarebbe stata intercettata dalle forze di sicurezza con il suo convoglio e presa in prigionia, per poi essere liberata poche ore dopo. “Ora sono in un posto sicuro, domani vi racconterò cosa è successo”, ha poi detto Machado in un breve messaggio social. La politica aveva parlato dal tetto di un camion circondata dalla folla che gridava: “Libertà! Non abbiamo paura”. Il ministro dell’Interno, vicino a Maduro, ha definito quella dell’arresto una “fake news”. Maduro si insedierà oggi dopo essere stato dichiarato vincitore dal Consiglio elettorale nazionale delle elezioni di luglio, ma le opposizioni contestano il risultato pubblicando dati secondo cui a essere eletto sarebbe stato l’oppositore Edmundo Gonzalez Urrutia.

