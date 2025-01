Il Dalai Lama ha guidato una cerimonia di preghiera nel monastero di Tashi Lhunpo, nello stato indiano meridionale del Karnataka, in memoria delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Tibet martedì. Il bilancio delle vittime del sisma di magnitudo 7.1 è di almeno 126 morti e quasi 200 feriti. Circa 12.000 persone hanno partecipato alla cerimonia in una grande sala, dove hanno intonato preghiere insieme al leader spirituale tibetano seduto sulla sua sedia cerimoniale. Il Dalai Lama, che vive in esilio nella città settentrionale indiana di Dharamshala, si trova in soggiorno invernale nel clima più caldo dello Stato meridionale indiano del Karnataka.

