Tante le star che hanno perso le loro case: "Ho il cuore spezzato"

Paris Hilton scopre in diretta Tv che la sua casa di Malibu, Los Angeles, in California, è stata divorata dalle fiamme degli incendi che stanno devastando la zona e hanno provocato vittime e decine di migliaia di evacuati.

“Con il cuore spezzato, senza parole. Seduta con la mia famiglia, guardando il telegiornale e vedendo la nostra casa a Malibu bruciare completamente in diretta TV, è un’esperienza che nessuno dovrebbe mai vivere. Questa casa era il luogo in cui abbiamo costruito tanti preziosi ricordi. È lì che Phoenix ha mosso i suoi primi passi e dove sognavamo di costruire una vita piena di ricordi con London. Nonostante la perdita sia devastante, mi aggrappo alla gratitudine per il fatto che la mia famiglia e i nostri animali siano al sicuro. Il mio cuore e le mie preghiere vanno a tutte le famiglie colpite da questi incendi. A tutte le persone che hanno perso le loro case, i loro ricordi e i loro amati animali. Il mio cuore soffre per chi è ancora in pericolo o sta piangendo perdite ancora più gravi. La devastazione è inconcepibile. Sapere che così tante persone si stanno svegliando oggi senza il luogo che chiamavano casa è davvero straziante” scrive Paris Hilton su Instagram postando un video in cui in diretta Tv si vede la sua casa in fumo.

“Ai coraggiosi vigili del fuoco e primi soccorritori che rischiano le loro vite per proteggerci: siete veri eroi. Sono così grata per il vostro coraggio, la vostra dedizione e i sacrifici incredibili che state facendo per salvare vite e combattere questa battaglia inimmaginabile. Grazie dal profondo del mio cuore” scrive ancora Hilton.

“Per favore, tutti, state al sicuro e seguite gli ordini di evacuazione. Proteggiamoci a vicenda e manteniamo la speranza che questi incendi possano essere presto domati. Mando tanto amore e forza a tutti voi. Siamo insieme in questo, LA. Abbracciate i vostri cari un po’ più forte stasera. Non si sa mai quando tutto potrebbe cambiare”.

