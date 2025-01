Il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in Giappone, si è concesso un pranzo in un ristorante di sushi a Tokyo, prima dell’incontro ufficiale con il ministro degli Esteri Takeshi Iwaya. Blinken era accompagnato dall’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone Rahm Emanuel e dal portavoce del Dipartimento di Stato Usa Matthew Miller.

