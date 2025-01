Il ministro degli Interni francese Bruno Retailleau ha ordinato un rafforzamento della sicurezza dopo i recenti attacchi avvenuti a Magdeburgo, in Germania, e a New Orleans. Parlando alla radio RTL l’esponente del governo ha messo in guardia sia dai pericoli esterni che da un preoccupante aumento della radicalizzazione interna. “La natura della minaccia è cambiata”, ha spiegato, “ora è principalmente endogena: giovani radicalizzati attraverso i social media. Retailleau ha citato i recenti attacchi a raduni pubblici in Germania e a New Orleans per ricordare perché la Francia deve mantenere un “livello di cautela molto alto”. “La minaccia è ancora presente”, ha aggiunto nel giorno del 10mo anniversario dell’attacco al giornale satirico Charlie Hebdo che fece 12 morti nel 2015.

