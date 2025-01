Il piccolo, ha raccontato il padre al Corriere della Sera, era finito in stato comatoso dopo aver avuto un malore durante una gita in barca

Un bimbo di 9 anni, Mattia C., originario della provincia di Udine, è morto durante la vacanza con la famiglia a Marsa Alam, in Egitto. Secondo quanto si apprende, l’ambasciata italiana al Cairo sta seguendo il caso e sta assistendo la famiglia per il rimpatrio della salma.

Il piccolo, ha raccontato al telefono il padre, Marco C., al Corriere della Sera, era finito in stato comatoso dopo aver avuto un malore durante una gita in barca ma che il piccolo aveva una “salute di ferro”. “Io posso solo dire che mio figlio stava benissimo fino a quando è svenuto“, le parole dell’uomo

