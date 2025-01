Il leader del partito di estrema destra Fpö parla dopo aver ricevuto l'incarico per formare un nuovo governo

La prima conferenza stampa di Herbert Kickl, leader del partito austriaco di estrema destra Fpö, dopo essere stato incaricato dal presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen, di avviare i colloqui per la formazione di un nuovo governo. Il suo partito, ha detto Kickl, è pronto a “governare l’Austria onestamente” e con “sano patriottismo”. Al leader dell’Fpö, accusato di avere posizioni filorusse e xenofobe, è stato dato l’incarico di formare un nuovo esecutivo dopo il fallimento delle trattative di un governo di coalizione tra Övp, Spö e Neos. Il nuovo governo dovrebbe essere uno “strumento” per la popolazione, ha affermato Kickl, aggiungendo di aver accettato l’incarico anche se “avrei potuto prendere la strada più facile per me e per l’Fpö” andando a nuove elezioni. “Questo sarebbe stato l’approccio che avrebbe messo l’’io’ al centro. Ma ho optato per la responsabilità politica dello Stato e per il ‘noi’. Siamo pronti a lavorare ora e non dopo le prossime elezioni” e vogliamo governare con “sano patriottismo”, ha aggiunto.

“Trattative con Övp saranno ‘prova del fuoco’”

La parte più difficile, ha detto Kickl, nella formazione del nuovo esecutivo, saranno le trattative con i popolari di Övp. Saranno una “prova del fuoco”, ha affermato il leader Fpö. Secondo Kickl, ora è necessario “nessun trucco, nessun sabotaggio, ma una politica per un cambiamento reale”. Il leader dell’Fpö ha evidenziato la necessità di “stabilità” e di “partner che agiscano in modo coerente”. Se ciò non sarà garantito, ha affermato ancora Kickl, allora “si possono anche immaginare nuove elezioni”. Ha poi detto che “abbiamo bisogno di qualcuno di cui possiamo fidarci”, annunciando di voler contattare il nuovo presidente dell’Övp, Christian Stocker, per dare il via ai primi colloqui. “Tendo la mano al nuovo presidente dell’Övp“, ha aggiunto il leader dell’Fpö, spiegando che a questa mano tesa bisogna rispondere con “fiducia e trattative oneste”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata