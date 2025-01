Al centro dell'intesa ci sarebbe la fornitura di telecomunicazioni sicure al governo

L’Italia è in trattative avanzate con SpaceX di Elon Musk per un accordo da circa 1,5 miliardi di euro (1,6 miliardi di dollari) per la fornitura di telecomunicazioni sicure al governo. È quanto riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione, sottolineando che si tratta del più grande progetto di questo tipo in Europa.

SpaceX-Italia, discussioni in corso

Secondo le fonti citate da Bloomberg, le discussioni sono in corso e non è stato ancora raggiunto un accordo finale sul contratto, che sarebbe quinquennale, e il progetto sarebbe già stato approvato dall’intelligence italiana e dal ministero della Difesa. La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente eletto Usa Donald Trump sabato in Florida.

