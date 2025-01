Quasi 4.000 persone hanno sfidato le temperature gelide e si sono tuffate in acqua per celebrare l’annuale “tuffo di Capodanno” a Ostenda, in Belgio. Con indosso solo costumi da bagno e cappelli di Babbo Natale, i partecipanti sono corsi a nuotare nel Mare del Nord mentre i loro cari e i sostenitori li guardavano dalla spiaggia. La tradizione è cresciuta in popolarità, con nuotatori provenienti da Belgio, Francia, Regno Unito, Australia e altri Paesi.

