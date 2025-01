Un uomo accusato di aver nascosto a lungo le scarpette rosse indossate da Judy Garland in “Il Mago di Oz”, intende dichiararsi colpevole del furto, ha confermato venerdì il suo avvocato. Le pantofole sono state rubate nel 2005 dal Museo Judy Garland nella sua città natale di Grand Rapids, Minnesota. La loro ubicazione è rimasta un mistero per quasi 13 anni, fino a quando l’FBI le ha recuperate nel 2018. Secondo Heritage Auctions, che ha condotto la vendita, il mese scorso sono state vendute all’asta per un prezzo record di 32,5 milioni di dollari per cimeli cinematografici. L’identità dell’acquirente non è stata rivelata. Jerry Hal Saliterman, oggi 77enne, di Crystal, Minnesota, è stato accusato lo scorso marzo di furto di un’opera d’arte di grande valore e di intralcio alla giustizia. L’atto di accusa contro Saliterman afferma che, dall’agosto 2005 al luglio 2018, ha “ricevuto, nascosto e smaltito un oggetto di patrimonio culturale” e che sapeva che le pantofole erano state rubate.

L’avvocato di Saliterman, John C. Brink, ha confermato all’Associated Press che il suo cliente cambierà la dichiarazione in “colpevole”, ma ha rifiutato di fornire dettagli su un possibile accordo di patteggiamento. L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Dakota del Nord, che sta perseguendo il caso, ha evitato di commentare.

L’uomo che ha rubato le pantofole, Terry Jon Martin, anch’egli 77enne, si è dichiarato colpevole nel 2023 di furto di un’opera d’arte di grande valore, ammettendo quello che il suo avvocato ha descritto come un tentativo di compiere “un ultimo colpo” dopo una vita di crimini. Lo scorso gennaio è stato condannato al tempo già scontato a causa delle sue condizioni di salute precarie.

Il collegamento tra il furto e l’opera nascosta

Le autorità non hanno spiegato come Martin e Saliterman potrebbero essere collegati. Martin, che vive vicino a Grand Rapids, ha dichiarato durante la sua udienza di dichiarazione nell’ottobre 2023 che sperava di vendere quelli che pensava fossero veri rubini delle scarpe. Tuttavia, una persona che si occupa di merce rubata, nota come “ricettatore”, gli ha detto che i rubini non erano autentici. Martin ha quindi affermato di essersi disfatto delle pantofole, ma ha rifiutato di spiegare come.

Da dove arrivano le scarpette del Mago di Oz

Il personaggio di Garland, Dorothy, indossava diverse paia di pantofole durante le riprese del classico musicale del 1939, ma si sa che ne rimangono solo quattro. Il collezionista di cimeli hollywoodiani Michael Shaw aveva prestato il suo paio al museo prima che Martin le rubasse. Shaw le ha infine recuperate e le ha vendute all’asta il mese scorso.

Judy Garland, nata Frances Gumm nel 1922, visse a Grand Rapids, circa 320 chilometri a nord di Minneapolis, fino all’età di 4 anni. Morì nel 1969. Il Museo Judy Garland afferma di possedere la più grande collezione al mondo di cimeli relativi a Garland e a “Il Mago di Oz”.