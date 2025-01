Un video ripreso da un drone mostra il momento in cui è iniziata un’esplosione incontrollata di fuochi d’artificio che ha provocato tre morti alle Hawaii, la notte di Capodanno. Siamo ad Honolulu e sono in corso i festeggiamenti per l’arrivo del 2025.

Secondo le autorità una batteria di fuochi accesi si è ribaltata su una cassa di altri spenti causando una rapida serie di esplosioni che hanno ucciso tre donne e ferito più di 20 persone, tra cui bambini. Il dipartimento dei vigili del fuoco di Honolulu ha riferito che tra il 31 dicembre e l’1 gennaio si sono verificati 30 incendi legati ai fuochi d’artificio,+ 30% rispetto ai festeggiamenti dello scorso Capodanno.

