Nella tragedia hanno perso la vita 179 persone

La polizia sudcoreana ha fatto irruzione all’aeroporto internazionale di Muan, all’ufficio di Jeju Air e in altre sedi, dopo l’incidente mortale del 29 dicembre, che ha coinvolto il Boeing 737-800 proveniente da Bangkok e gestito appunto dalla Jeju Air, nel quale hanno perso la vita 179 persone. La polizia provinciale di Jeonnam ha perquisito ed effettuato sequestri nello scalo del sud-ovest della Corea del Sud, nell’ufficio di Seul di Jeju Air e nell’ufficio di Muan dell’ufficio regionale di Busan per l’aviazione, stando a quanto riferito dai funzionari. Il mandato di perquisizione è stato emesso per accuse di negligenza professionale. Lo riporta l’agenzia Yonhap.

