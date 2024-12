Il velivolo della compagnia Jeju Air trasportava 181 persone

Un aereo passeggeri ha preso fuoco dopo essere uscito dalla pista di un aeroporto in Corea del Sud ed essersi schiantato contro una recinzione di cemento. Il carrello di atterraggio non sarebbe riuscito riuscito ad aprirsi e le vittime sono almeno 174.

Il velivolo della compagnia Jeju Air trasportava 181 persone all’aeroporto della città di Muan, a circa 290 chilometri a sud di Seoul. Il Ministero dei Trasporti ha identificato l’aereo come un Boeing 737-800 di 15 anni e ha dichiarato che l’incidente è avvenuto alle 9.03 ora locale.

Almeno 120 persone – 48 donne e 47 uomini – sono morte nell’incendio, ha dichiarato l’agenzia dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno tratto in salvo due persone, entrambi membri dell’equipaggio. Impiegate 32 autopompe e diversi elicotteri per contenere l’incendio. Si pensa che la causa possa essere un bird strike.

La compagnia aerea: “Profonde scuse”

In un comunicato, Jeju Air ha espresso le sue “profonde scuse” in Corea del Sud per l’incidente aereo e ha affermato che farà del suo “meglio per gestire le conseguenze dell’incidente”. In una conferenza stampa tv, Kim E-bae, presidente della compagnia low cost sudcoreana, si è inchinato profondamente insieme ad altri alti funzionari, scusandosi con le famiglie in lutto e affermando di sentirsi “pienamente responsabile” dell’incidente.

Kim ha detto che la compagnia non ha individuato alcun problema meccanico nell’aereo dopo i regolari controlli e che attenderà i risultati delle indagini governative sulle cause dell’incidente. Si tratta di uno dei più gravi disastri nella storia dell’aviazione sudcoreana. L’ultima volta che la Corea del Sud ha subito un disastro aereo su larga scala è stato nel 1997, quando un aereo della Korean Airline si è schiantato a Guam, uccidendo 228 persone a bordo.

Il momento dello schianto

Boeing offre il suo aiuto

In un post su X, la Boeing ha affermato di essere in contatto con Jeju Air e di essere pronta a supportare la compagnia nella gestione dell’incidente. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari e il nostro pensiero va ai passeggeri e all’equipaggio”, ha dichiarato Boeing.

