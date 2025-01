Quanto successo a New Orleans è “un atto atroce”. Lo dice il presidente Usa, Joe Biden, in una breve apparizione davanti ai giornalisti domenica sera al ritiro presidenziale di Camp David nel Maryland. Qui, Biden ha poi riferito di essere stato informato dall’Fbi sul fatto che “poche ore prima dell’attacco” il killer 42 enne Shamsud-Din Jabbar, che alla guida di un pick-up ha investito la folla che festeggiava il Capodanno a Bourbon Street, uccidendo almeno 15 persone, ha pubblicato video sui social media nei quali riferisce di essere ispirato dall’Isis, esprimendo il desiderio di uccidere”. Biden ha poi riferito che Jabbar era “un cittadino americano, nato in Texas. Ha prestato servizio nell’esercito degli Stati Uniti in servizio attivo per molti anni. Ha anche prestato servizio nella riserva dell’esercito, fino a pochi anni fa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata