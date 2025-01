L'autista del pick up bianco ha sparato contro la polizia: "Voleva fare una carneficina"

Almeno 10 persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo che un veicolo ha investito alle tre del mattino la folla a New Orleans, città della Louisiana, negli Stati Uniti. La sindaca della città, LaToya Cantrell, ha parlato di “attacco terroristico”, chiedendo alla popolazione di restare lontano dall’area dell’attentato. L’uomo alla guida del pick up bianco che ha compiuto la strage è stato ucciso dalla polizia.

Il responsabile, alla guida di un pick up bianco, è poi sceso dall’auto e ha sparato contro la polizia, secondo quanto riferito dagli agenti e dalle autorità della città in Louisiana, prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine. I colpi di arma da fuoco sparati dall’aggressore hanno raggiunto due agenti di polizia che sono rimasti feriti ma che si trovano ora in condizioni stabili. Lo ha detto la sovrintendente della polizia di New Orleans Anne Kirkpatrick, come riporta la Cnn.

Kirkpatrick ha poi affermato che l’uomo voleva uccidere quante più persone possibili. Lo riportano i media statunitensi. “Ieri sera, avevamo più di 300 ufficiali qui fuori, ma l’aggressore ha aggirato le nostre barricate per portare a termine questo. Era determinato a fare una carneficina e a procurare i danni che ha fatto”, ha aggiunto.

Gli agenti avevano subito riferito che l’incidente, avvenuto nei pressi dell’incrocio tra Bourbon Street e Iberville Street alle 3.15 locali (le 10.15 in Italia) sembrava essere stato un gesto intenzionale.

I feriti sono stati trasportati in cinque ospedali locali. L’incidente è avvenuto nel centro della movida cittadina alla fine dei festeggiamenti per il nuovo anno e poche ore prima del calcio d’inizio dell’AllState Bowl, un quarto di finale di football universitario che si tiene al Caesars Superdome della città, a cui sono attese migliaia di persone.

Il killer di New Orleans è stato ucciso dalla polizia. Mentre falciava le sue vittime, l’uomo sparava dall’auto con una pistola, ha riferito la polizia. Poi è sceso dal veicolo con un fucile d’assalto e ha aperto il fuoco sugli agenti che hanno risposto colpendolo a loro volta e uccidendolo.

“Un orribile atto di violenza ha avuto luogo questa mattina presto in Bourbon Street”, a New Orleans. Lo ha affermato il governatore della Louisiana Jeff Landry, aggiungendo che la sua famiglia sta pregando per le vittime e per i primi soccorritori.

A horrific act of violence took place on Bourbon Street earlier this morning.

Please join Sharon and I in praying for all the victims and first responders on scene.

I urge all near the scene to avoid the area.

— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) January 1, 2025