Gazprom è stata privata della capacità tecnica e legale di fornire gas per il transito attraverso l'Ucraina a partire dal 1° gennaio 2025

Gazprom ha interrotto le forniture di gas alle ore 8 ora di Mosca, le 6 ora italiana. Lo ha annunciato la società in una nota, riportata dalla stampa russa. “Poiché l’Ucraina si è rifiutata ripetutamente e chiaramente di estendere questi accordi – si legge nella dichiarazione – Gazprom è stata privata della capacità tecnica e legale di fornire gas per il transito attraverso l’Ucraina a partire dal 1° gennaio 2025. La fornitura di gas russo per il trasporto attraverso l’Ucraina è stata interrotta alle ore 8”.

