Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, si è unito al cordoglio generale per la morte dell’ex presidente americano Jimmy Carter, scomparso all’età di 100 anni. Parlando durante un evento pubblico, Maduro ha parlato del premio Nobel per la Pace sottolineando le sue ottime relazioni con l’America Latina e con il Venezuela. Il presidente venezuelano ha poi raccontato l’ultimo colloquio avuto con Carter nel 2018 a New York.

