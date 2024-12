Il sud-est degli Stati Uniti, e in particolare gli Stati del Texas e del Mississippi, è stato colpito da tornado nella giornata di sabato, e due persone hanno perso la vita a causa di questi eventi meteorologici estremi. Nel video la devastazione, vista dall’alto, nella Walt Disney Elementary School di Alvin, in Texas. L’emergenza non può considerarsi finita perché, secondo il meteorologo del Servizio Meteorologico Nazionale Frank Pereira, le forti tempeste in movimento verso est domenica dovrebbero continuare a produrre “venti impetuosi e dannosi”, grandine e tornado durante tutta la giornata.

