Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Islamabad in Pakistan per mostrare solidarietà ai palestinesi della Striscia di Gaza. I manifestanti hanno gridato slogan anti-israeliani e anti-americani esponendo cartelli e bandiere palestinesi durante la loro marcia nella capitale pakistana. La manifestazione è stata indetta dal Jamaat-e-Islami, il principale partito islamico del Paese.

