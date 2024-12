Il ministro degli Esteri russo lo ha dichiarato in una intervista a Ria Novosti

La moratoria sullo spiegamento di missili terrestri a raggio intermedio e a corto raggio “è praticamente impraticabile e dovrà essere abbandonata”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in una intervista a Ria Novosti.

“Valutiamo la situazione sulla base dell’analisi delle azioni destabilizzanti degli Stati Uniti e della Nato in ambito strategico e, di conseguenza, dell’evoluzione delle minacce che ne derivano”, ha affermato Lavrov. “Gli Stati Uniti hanno ignorato con arroganza gli avvertimenti di Russia e Cina e, in pratica, sono passati allo schieramento di armi di questa classe in varie regioni del mondo. Come ha chiaramente affermato il presidente della Vladimir Putin, risponderemo in modo proporzionato”, ha aggiunto.

