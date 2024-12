La fusoliera dell’aereo precipitato in Kazakistan è pinea di fori. Il velivolo dell’Azerbaigian Airlines è caduto il 25 dicembre ad Aktau uccidendo 38 passeggeri e lasciando 32 sopravvissuti. Gli esperti di aviazione hanno fatto sapere che la difesa aerea russa è probabilmente responsabile dell’incidente. I buchi presenti sul mezzo indicano che potrebbe essere stato colpito dalla contraerea di Mosca per respingere un attacco di droni ucraini. Interrogato a riguardo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato ai giornalisti che “sarebbe sbagliato fare ipotesi prima che gli investigatori abbiano emesso il loro verdetto”. Anche i funzionari del Kazakistan e dell’Azerbaigian hanno evitato di commentare le possibili cause del disastro.

