La giornalista italiana 29enne, è rinchiusa in isolamento nel carcere iraniano di Evin da 10 giorni

Gli Stati Uniti chiedono all’Iran “il rilascio immediato e incondizionato” di tutti i detenuti, inclusa Cecilia Sala, la giornalista italiana 29enne rinchiusa in isolamento nel carcere iraniano di Evin da 10 giorni. Lo dice un portavoce del dipartimento di Stato a Repubblica.

Il regime iraniano arresta cittadini stranieri per utilizzarli come leva politica

“Sfortunatamente, il regime iraniano continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti altri Paesi, spesso per utilizzarli come leva politica – ha aggiunto il portavoce -. Non c’è alcuna giustificazione per questo e dovrebbero essere rilasciati immediatamente. I giornalisti svolgono un lavoro fondamentale per informare il pubblico, spesso in condizioni pericolose, e devono essere protetti”. Gli Stati Uniti, conclude il portavoce, sono “in frequente contatto con gli alleati e i partner i cui cittadini sono ingiustamente detenuti”

