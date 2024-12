Preghiere e previsioni sul Cerro San Cristobal, luogo caro agli Inca

Sciamani provenienti da varie parti del Perù si sono riuniti sul Cerro San Cristobal, a Lima, per pronunciare le proprie previsioni per l’anno nuovo e pregare per la pace e l’armonia. La notte prima della cerimonia, gli sciamani si incontrano per bere preparati allucinogeni derivati ​​da piante autoctone, tra cui l’Ayahuasca e il cactus San Pedro, che si ritiene diano loro il potere di predire il futuro. Il gruppo, formato da una dozzina di sciamani, si è riunito sulla collina San Cristobal, considerata un luogo sacro dalla civiltà Inca. Durante la cerimonia hanno fatto previsioni su questioni nazionali e mondiali e hanno chiesto energia positiva per il nuovo anno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata