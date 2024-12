Il portavoce della presidenza russa: "A causa della posizione del regime di Kiev"

Il percorso per la pace in Ucraina non è ancora in vista a causa della posizione del regime di Kiev. È quanto ha dichiarato il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla proposta della Slovacchia di ospitare colloqui di pace con l’Ucraina. Peskov ha dichiarato che l’aspetto principale è quello di imboccare la traiettoria di un processo di pace: “Finora questa traiettoria non è percepita a causa della nota posizione del regime di Kiev”, ha dichiarato

