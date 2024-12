Il primo ministro slovacco Robert Fico si è offerto di ospitare nel suo Paese i colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato Vladimir Putin durante un briefing a San Pietroburgo, dopo la riunione del Consiglio economico eurasiatico. “Ha parlato di una soluzione pacifica in Ucraina. Ha fatto pressioni in tal senso. Non so quali rivendicazioni possano essere mosse contro di lui dall’Europa o da chiunque altro. Ma ha parlato di questo e ha concentrato la sua attenzione su questo”, ha detto il presidente russo. “Per quanto riguarda la sede, sì, ha detto che se si tratta di negoziati, sarebbero felici di ospitarli. Non siamo contrari. Perché no? La Slovacchia ha una posizione neutrale dal nostro punto di vista”, ha aggiunto il leader del Cremlino che poi ha precisato che una delle condizioni per riprendere le forniture di gas russo in Europa è il ritiro di Kiev dalla disputa arbitrale con la compagnia statale Gazprom. “Dovrebbero ritirare la richiesta dalla corte. Che razza di assurdità è questa? Hanno detto: ‘No, non la ritireremo’. Bene, allora fatevene una ragione, vivete senza il nostro gas“, ha affermato Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata