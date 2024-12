Il portavoce del Cremlino Peskov ha spiegato che i due discuteranno del transito del gas russo

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio al Cremlino con il primo ministro slovacco, Robert Fico, in una rara visita a Mosca di un leader dell’Ue dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Fico è arrivato in Russia per una “visita di lavoro” ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov all’agenzia russa Ria Novosti. Peskov non ha precisato immediatamente l’oggetto dei colloqui. Le visite e le telefonate dei leader europei a Putin sono state rare da quando Mosca ha inviato le truppe in Ucraina, anche se il premier ungherese Viktor Orban ha visitato la Russia a luglio attirando la condanna di Kiev e le critiche da parte di molti leader europei. Peskov ha spiegato che i due discuteranno del tema del transito del gas russo. “Questo – ha detto Peskov – è facilmente ipotizzabile, ma per sapere esattamente bisognerà aspettare la fine dell’incontro”.

