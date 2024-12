Il capo dell’Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha dichiarato che lo spazio aereo era stato chiuso sopra la città russa di Grozny, nel Caucaso settentrionale, quando un aereo azero, poi precipitato in Kazakistan, aveva cercato di atterrare. Dmitry Yadrov si riferisce all’incidente aereo avvenuto il giorno di Natale. L’Embraer 190 della Azerbaijan Airlines, in viaggio dalla capitale Baku, si è schiantato al suolo ad Aktau uccidendo 38 passeggeri mentre sono 32 i sopravvissuti. “Vorrei sottolineare che quel giorno e in quel momento la situazione nell’area dell’aeroporto era molto difficile. I droni da combattimento ucraini stavano effettuando attacchi terroristici contro le infrastrutture civili nelle città di Grozny e Vladikavkaz. In relazione a ciò, nell’area dell’aeroporto è stato introdotto il regime di ‘copertura a tappeto’, che prevedeva la partenza immediata di tutti gli aerei dall’area specificata. Inoltre c’era una fitta nebbia. Non c’era visibilità a un’altitudine di 500 metri”, ha affermato Yadrov. “Il comandante dell’aereo ha fatto due tentativi per atterrare a Grozny, che non sono andati a buon fine. Al comandante sono stati proposti altri aeroporti. Ha deciso di procedere verso l’aeroporto di Aktau. Ci sono molte circostanze diverse che devono essere indagate congiuntamente. Siamo pienamente preparati per questo lavoro in collaborazione con i nostri colleghi”, ha aggiunto.

