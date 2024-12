Circola l'ipotesi che dietro l'incidente dell'Embraer 190 ci sia l'ombra di un missile russo. Il Cremlino: "No comment"

Azerbaijan Airlines ha annunciato la sospensione dei voli verso 7 città russe a seguito dello schianto aereo di mercoledì, quando un Embraer 190 della compagnia aerea è caduto mentre tentava un atterraggio d’emergenza ad Aktau, in Zakazistan. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu, citando un comunicato della compagnia aerea. Ieri da fonti azere e Usa è iniziata a circolare l’ipotesi che dietro l’incidente ci sia l’ombra della contraerea russa. “Tenendo conto dei dati iniziali dell’indagine sull’incidente aereo dell’Embraer 190 del 25 dicembre, nonché dei potenziali rischi per la sicurezza dei voli, i voli per Mineralnye Vody, Sochi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozny e Makhachkala saranno sospesi dal 28 dicembre fino alla conclusione definitiva del procedimento”, ha annunciato Azerbaijan Airlines, precisando che i passeggeri con biglietti per le destinazioni interessate hanno diritto a un rimborso completo o a un cambio gratuito del biglietto.

Anadolu aggiunge che Azerbaijan Airlines continuerà a operare voli verso Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburg, Astrakhan, Kazan e Novosibirsk, rispettando tutti i requisiti e le normative di sicurezza applicabili. L’agenzia di stampa turca aggiunge che anche la compagnia aerea Qazaq Air, del Kazakistan, ha annunciato la sospensione temporanea dei voli tra la capitale kazaka Astana ed Ekaterinburg, in Russia. “Qazaq Air ha deciso di sospendere i voli sulla rotta Astana-Yekaterinburg dal 28 dicembre 2024 al 27 gennaio 2025, dando priorità alla sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio sulla base di una valutazione dei rischi in corso”, ha dichiarato la compagnia. I voli per Omsk e Novosibirsk invece, entrambi in Siberia, continueranno a rispettare gli standard di sicurezza. La rotta per Ekaterinburg potrebbe riprendere dopo una nuova valutazione, ha aggiunto la compagnia.

Cremlino: “No comment su schianto aereo fino a fine indagini”

Il Cremlino non commenterà lo schianto dell’aereo passeggeri di Azerbaijan Airlines avvenuto mercoledì nei pressi della città di Aktau, in Kazakistan, fino alla conclusione delle indagini. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, e lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “È in corso un’indagine su questo incidente aereo e, fino alle conclusioni, non ci riteniamo autorizzati a dare alcuna valutazione. E non lo faremo”, ha dichiarato Peskov. Alla domanda se il Cremlino abbia visto la richiesta del deputato azero Rasim Musabekov di scusarsi per l’incidente aereo perché i sistemi di difesa aerea russi avrebbero abbattuto l’aereo, Peskov ha risposto che “certamente l’abbiamo vista”. “Non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto”, ha concluso il portavoce.

Kiev: “Russia deve essere ritenuta responsabile”

Il capo dello staff della presidenza ucraina, Andriy Yermak, afferma che la Russia “deve essere ritenuta responsabile” per il disastro aereo del giorno di Natale, quando un Embraer 190 della compagnia aerea Azerbaijan Airlines è caduto nei pressi di Aktau, in Kazakistan. “La Russia deve essere ritenuta responsabile dell’abbattimento dell’aereo di Azerbaijan Airlines. Condoglianze alle famiglie delle vittime”, ha scritto Yermak su X. Il bilancio dello schianto è di 38 morti e 29 sopravvissuti.

Mosca: “Droni ucraini su Grozny durante caduta aereo”

Durante la caduta dell’aereo della Azerbaijan Airlines, avvenuta il giorno di Natale, “i droni da combattimento ucraini stavano effettuando attacchi terroristici contro le infrastrutture civili nelle città di Grozny e Vladikavkaz“. Lo ha affermato il capo dell’Agenzia federale russa per il trasporto aereo Dmitry Yadrov, come riporta Ria Novosti. A causa degli attacchi sulla cittadina cecena “è stato introdotto il regime di ‘copertura a tappeto’ nell’area dell’aeroporto di Grozny, che prevede il ritiro immediato di tutti gli aerei dallo spazio specificato”, ha aggiunto Yadrov. Il pilota avrebbe fatto due tentativi andati a vuoto di far atterrare l’aereo a Grozny e avrebbe quindi deciso di procedere verso l’aeroporto di Aktau.

