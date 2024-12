Immagini drammatiche quelle che mostrano il momento in cui i passeggeri sopravvissuti escono dai rottami e si allontanano dall’aereo precipitato in Kazakistan. L’Embraer 190 della Azerbaijan Airlines era in viaggio dalla capitale Baku alla città russa di Grozny, nel Caucaso settentrionale, ma è stato deviato e si è schiantato quando ha tentato un atterraggio di emergenza ad Aktau dopo aver attraversato il Mar Caspio in direzione est. Il bilancio è di 38 morti e 32 sopravvissuti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause del disastro che, secondo alcuni esperti, potrebbe essere stato provocato dalle difese aeree russe. Quest’ultime potrebbero aver colpito il velivolo per respingere un attacco di droni ucraini.

