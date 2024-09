Nel video diffuso si vedono rottami in fiamme sparsi sul terreno

I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver abbattuto un drone MQ-9 Reaper di fabbricazione americana, con filmati che mostrano quello che sembra essere un attacco missilistico terra-aria e rottami in fiamme sparsi sul terreno. L’esercito statunitense sostiene di essere a conoscenza del presunto abbattimento di un drone da parte degli Houthi nella provincia sud-occidentale di Dhamar, senza fornire ulteriori dettagli. Il generale Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi, ha identificato il drone come un MQ-9, senza spiegare come è giunto a questa determinazione. Sostiene che sia il terzo abbattuto dagli Houthi in una settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata