a Banda Aceh Le sirene hanno suonato per tre minuti per scandire l'ora del terremoto

(LaPresse/AP) – In Indonesia le commemorazioni per il 20esimo anniversario dello tsunami che, il 26 dicembre 2004, ha colpito il sudest asiatico causando oltre 230mila morti, uno dei peggiori disastri naturali della storia moderna. Nella provincia indonesiana di Aceh le persone hanno iniziato a riunirsi in preghiera. A Banda Aceh, nella provincia di Aceh, sono stati deposti fiori nel villaggio di Ulee Lheue dove sono sepolte più di 14mila vittime dello tsunami, non identificate e non reclamate. Si tratta di una delle numerose fosse comuni presenti nella provincia di Aceh, una delle zone più colpite dallo tsunami generato dal terremoto di magnitudo 9.1 registrato la mattina del 26 dicembre 2004 al largo dell’isola indonesiana di Sumatra. Migliaia di persone si sono radunate per pregare nella moschea Baiturrahman nel centro di Banda Aceh. Le sirene hanno suonato in tutta la città per tre minuti per scandire l’ora del terremoto che ha innescato lo tsunami.

