Nelle prime linee dell’Ucraina orientale, i soldati stanno trascorrendo un altro Natale impegnati in dure battaglie con le forze russe. È il loro secondo Natale in guerra e lontano da casa dall’invasione su larga scala del febbraio 2022. Per molti, tuttavia, questo giorno ha portato la speranza e la fede che un giorno ci sarà la pace.

