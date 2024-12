Come da tradizione a Sydney residenti e turisti hanno celebrato il Natale sulle spiagge assolate della città australiana. Affollatissima come sempre Bondi Beach. I bagnanti in costume e cappello da Babbo Natale hanno festeggiato ballando, bevendo birra e tuffandosi nell’oceano. Ma in città c’è stato spazio anche per la celebrazione religiosa con la messa officiata dall’arcivescovo di Sydney Anthony Fisher mentre le associazioni benefiche come Foodbank Australia hanno offerto il pranzo ai senzatetto e ai più bisognosi.

