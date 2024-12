È presto al mattino al Villaggio di Babbo Natale, situato al confine del Circolo Polare Artico, circa otto chilometri a nord di Rovaniemi, la capitale della Lapponia finlandese. In questo periodo dell’anno, il sole non sorge fino alle 11 circa, ma ciò non ferma Babbo Natale e i suoi fidati elfi. Santa Claus dice che gli elfi hanno lavorato sodo per preparare i regali di tutti: “Stanno lavorando davvero tanto in questo periodo. Sono laboriosi, molto abili, ricordiamocelo, e in realtà stanno facendo tutto loro. Io sono qui solo a incontrare le persone”, afferma.

Con la lista di Babbo Natale quasi completa, ora è possibile sapere se i bambini sono stati buoni o cattivi durante il 2024. “I bambini nell’anno 2024 sono stati molto buoni… per la maggior parte del tempo,” dice. “Non è necessario essere sempre buoni e bravi, non è possibile, ma la maggior parte del tempo va benissimo. Quando fai del tuo meglio, per me è sufficiente. Ci sono alcuni problemi con gli adulti, ma i bambini sono stati davvero molto bravi e buoni”.

Intanto, nell’ufficio postale del villaggio, i “folletti” di Babbo Natale sono impegnati a smistare migliaia di lettere inviate da tutto il mondo: ricevono oltre mezzo milione di lettere e liste dei desideri ogni Natale, e nei momenti di punta, il numero può superare le 30.000 lettere al giorno. “Penso che i Lego siano sempre tra le prime tre cose nelle liste dei desideri,” dice la folletta Katja. “E poi ci sono i libri, gli orsacchiotti. Ci sono cose che puoi usare per condividere un hobby con le tue sorelle o i tuoi amici, come attività di gruppo, giochi o puzzle.”

