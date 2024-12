Babbo Natale è partito dal suo villaggio in Lapponia per il suo annuale viaggio intorno al mondo, durante il quale distribuirà regali e diffonderà la magia del Natale. Bambini e adulti hanno applaudito quando Babbo Natale è salito sulla sua slitta nella città finlandese di Rovaniemi. Trainato da una renna, Santa Claus ha augurato alla folla un buon Natale in una moltitudine di lingue, mentre i suoi assistenti elfi davano il cinque alla folla.

