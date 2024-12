Una tempesta di neve si è abbattuta sui Paesi balcanici provocando blackout e disagi in Bosnia e Croazia dove molte scuole sono state chiuse. Quasi 200.000 case sono rimaste senza corrente elettrica, in molte strade il traffico è complicato ed è stato vietato l’accesso ai veicoli pesanti. Si prevede che la tempesta di neve si sposterà in Serbia, dove i meteorologi hanno avvertito la popolazione di evitare i viaggi e di prepararsi a possibili interruzioni di corrente.

