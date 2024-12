La lava ha iniziato a ribollire attraverso la crosta di uno dei vulcani più attivi del mondo, il Kilauea, sulla Big Island delle Hawaii. L’eruzione si è limitata alla caldera sommitale del vulcano, in un’area remota e chiusa dell’Hawaii Volcanoes National Park, ha riferito l’Hawaii Volcano Observatory. L’aumento dell’attività sismica è iniziato intorno alle 2 del mattino e nel giro di mezz’ora le immagini delle webcam hanno iniziato a mostrare la lava che emergeva dalle fessure della caldera o che sgorgava in fontane. Secondo l’osservatorio, la minaccia più immediata è rappresentata dallo smog vulcanico che potrebbe raggiungere le abitazioni sottovento. Tale “smog” contiene anidride solforosa e può peggiorare i sintomi per le persone che soffrono di asma, altri problemi respiratori o malattie cardiovascolari. L’area in cui si sta verificando l’eruzione è stata chiusa al pubblico dal 2007 a causa di rischi che includono l’instabilità delle pareti del cratere, la frattura del terreno e la caduta di massi. Il Parco nazionale dei vulcani delle Hawaii comprende le cime di due dei vulcani più attivi del mondo: Kilauea e Mauna Loa. Il Kilauea ha eruttato anche a giugno e a settembre.

