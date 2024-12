Mark Burnett "porta una combinazione unica di acume diplomatico e riconoscimento internazionale" secondo il tycoon

Mark Burnett, il potente produttore che ha contribuito a reintrodurre Donald Trump al pubblico televisivo nazionale con ‘The Apprentice‘, è stato scelto dal presidente eletto come inviato speciale nel Regno Unito per la sua prossima amministrazione.

“Con una carriera distinta nella produzione televisiva e negli affari, Mark porta una combinazione unica di acume diplomatico e riconoscimento internazionale in questo ruolo importante”, ha annunciato Trump.

Burnett, nato a Londra, ha contribuito a produrre successi come ‘Survivor’ e ‘The Voice’, ma è meglio conosciuto per la collaborazione con Trump in ‘The Apprentice’, andato in onda per la prima volta su NBC nel 2004.

