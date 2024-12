“Vogliamo difendere i confini esterni e non permetteremo alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza“. Così la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni finali alla stampa al termine del vertice ‘Nord-Sud’ in Finlandia. Meloni si è poi rivolta direttamente a Petteri Orpo, ministro capo finlandese, ringraziandolo per l’iniziativa.

