La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, nega che i gruppi come Hamas, Hezbollah e gli Houthi dello Yemen agiscano come sui ‘proxy’ nella regione. Khamenei ha aggiunto che se l’Iran decidesse di “intervenire”, non ne avrebbe comunque bisogno.

