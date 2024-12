Niente slitta e renne volanti: Babbo Natale e la Signora Claus hanno fatto una consegna anticipata di regali di Natale a bordo di un aereo da carico militare C-17 e di un Humvee mimetico nella campagna dell’Alaska la scorsa settimana.

L’Humvee è arrivato nel parcheggio della scuola superiore di Yakutat, un villaggio Tlingit situato nelle pianure del Golfo dell’Alaska, a circa 225 miglia a nord-ovest di Juneau. Nelle vicinanze si trova il ghiacciaio Hubbard, spesso fotografato dai turisti in crociera in Alaska.

Il viaggio di Babbo Natale è stato organizzato dalla Guardia Nazionale dell’Alaska, che ogni anno organizza visite speciali e consegne di regali a diversi villaggi nativi dell’Alaska, in genere quelli che hanno subito qualche tipo di difficoltà. Per Yakutat, il momento difficile è arrivato nel gennaio 2022, quando quasi 2 metri di neve sono caduti in breve tempo: la Guardia Nazionale dell’Alaska ha inviato 31 militari a Yakutat per spalare i tetti degli edifici. I militari hanno anche aiutato a consegnare zaini a circa 120 bambini della comunità.

